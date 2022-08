Stiri pe aceeasi tema

- ȘOC… Cei doi tineri disparuți in apele Marii Negre și cautați de doua zile de catre echipajele Pazei de Coasta sunt din județul Vaslui! Baieții, unul de 17 ani și celalalt de 18 ani, lucrau sezonieri pe litoral in stațiunea Costinești. Dupa terminarea programului, in jurul orei 20.45, aceștia au mers…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina la Costinesti unde ar fi fost vazute doua persoane in larg. Potrivit ISU Dobrogea la fata locului a intervenit SMURD B Tuzla si 2 ambarcatiuni ARSVOM si Garda…

- Doua persoane sunt disparute in largul marii. Acestea au fost cautate la Costinesti, de doua ambarcatiuni, insa din cauza intunericului, cautarile au fost intrerupte și reluate miercuri dimineața. Acestea sunt cautate de o ambarcatiune a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare si una de…

- In weekend ul 05 ndash; 07 august, un numar de 315 jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta au fost la datorie pentru mentinerea linistii si ordinii publice in sistem integrat sau in patrule independente, in municipiul Constanta, localitatile Navodari, statiunile Mamaia, Costinesti, Neptun, Olimp,…

- Zeci de tineri au fost prinși cu droguri asupra lor sau au fost testați pozitiv in trafic, la festivalurile desfașurate in weekend la Azuga și la Teișani.Echipajele de poliție rutiera au depistat noua șoferi aflați sub influența drogurilor, in condițiile in care au fost facute 50 de testari. In localitațile…

- Marina ucraineana a anuntat luni ca a reusit sa indeparteze flota rusa la peste 100 kilometri de coasta ucraineana a Marii Negre, unde navele rusesti efectueaza de mai multe saptamani o blocada navala, informeaza agentiile EFE si AFP.

- Armata ucraneana anunta luni ca a respins Flota rusa cu aproape 100 de kilometri fata de coasta ucraineana la Marea Neagra, unde nave rusesti impun de saptimani de zile o blocada navala, relateaza AFP și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai mult de 100 de delfini au esuat pe coasta turceasca a Marii Negre incand din luna februarie, cand a inceput razboiul din Ucraina, a declarat un cercetator de la Universitatea Sinop, Turcia, citat de NBC News.