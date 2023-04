CEHU SILVANIEI – Băimărean prins băut de polițiști dis de dimineață S-a distrat bine și apoi s-a decis ca ar fi bine daca s-ar urca la volan. Insa ghinion. A fost oprit de polițiștii salajeni, care i-au pus fiola cand l-au „mirosit” baut. S-a intamplat joi, 20 aprilie a.c., la ora 06.09, la intersecția strazii Libertații cu strada Hododului din localitatea Cehu Silvaniei. Acolo polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat in trafic, un baimarean de 65 de ani in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație alcoolica de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorului auto i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

