Cehia: Tensiunile de securitate cu Rusia ar putea influenţa licitaţia de la Dukovany Tensiunile de securitate recente dintre Cehia si Rusia ar putea influenta o decizie cu privire la invitarea unor firme rusesti sa liciteze pentru construirea unei noi unitati la centrala nucleara de la Dukovany, a declarat sambata ministrul ceh al industriei, Karel Havlicek, pentru Reuters.



Cehia a anuntat ca expulzeaza 18 diplomati rusi din cauza suspiciunilor privind implicarea serviciilor de informatii ale Moscovei intr-o explozie a depozitului de munitii din zona Vrbetice, in 2014.



Expulzarile au loc in contextul in care Cehia este pe cale sa lanseze o licitatie pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

