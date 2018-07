Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat. În 2017, rata angajării persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de…

- Jucatorii participanti la turneul international Arges Cup Dr. Oetker au participat la Players Party, inaintea inceperii luptei pentru medaliile acestei competitii. La petrecere au participat si antrenorii echipei FC Arges, Emil Sandoi si Vali Nastase. Peste 70 de jucatori din 17 tari (Australia, Austria,…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.318 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda - 412 locuri de munca: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfa, 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori,…

- Banca Nationala a Romaniei nu are nicio preocupare pentru limitarea creditarii, insa doreste sa evite supraindatorarea populatiei, a declarat, luni, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Naţională nu are nicio preocupare…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…