Cehia: Personalul din companiile mijlocii și mari, testat obligatoriu pentru virusul SARS-CoV-2 Guvernul ceh a ordonat ca intregul personal din toate companiile mijlocii si mari din tara sa fie testat, obligatoriu, pentru virusul SARS-CoV-2. Guvernul condus de premierul Andrej Babis a adoptat aceasta masura intr-o sedinta de cabinet desfasurata luni seara tarziu. Potrivit noii reglementari, circa 2,1 milioane de angajati vor trebui sa se testeze cel putin o data in urmatoarele doua saptamani, dupa care urmand sa se aplice intervale de testare de o saptamana, anunța Agerpres. Exceptie de la aceasta testare in masa pot face companiile cu mai putin de 50 de angajati Asociatia sindicala CMKOS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

