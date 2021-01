Stiri pe aceeasi tema

- Un numar suficient de vaccinuri impotriva noului coronavirus a fost contractat pentru a ajunge pentru toți locuitorii țarilor membre, adica aproximativ 4 doze pe cap de locuitor, potrivit datelor furnizate de liderii UE. La un calcul simplu, cu o populație aproximata la 19 miliarde de locuitori, Romaniei…

- Zi istorica pentru Uniunea Europeana, in batalia impotriva COVID-19. Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul anti-covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Expertii spun ca serul e sigur si eficient.

- "Executia bugetului general consolidat in primele zece luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 74,04 miliarde lei (7,05% din PIB). Sume in valoare de 40,74 miliarde lei (3,88% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Producatorul american de medicamente Pfizer si firma germana de biotehnologie BioNTech ar putea castiga 13 miliarde de dolari in urma vanzarii vaccinului anti-Covid-19, anul viitor, susțin analistii bancii de investitii Morgan Stanley, citați de tvr . Caștigurile obținute urmeaza sa fie imparțite intre…

- Intr-un context cu totul special, in care oamenii au stat mai mult in fața ecranului pe aplicații de conferințe, dar și pe jocuri, ​Microsoft a inregistrat cel mai profitabil trimestru din istoria sa. Veniturile serviciului de cloud-computing Azure, care a contribuit mult in ultimii ani la succesul…

- Ionel Danca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca acest acord de imprumut se adauga pachetului financiar de 80 de miliarde de euro. “Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea Europeana in valoare de 4 miliarde de euro.…