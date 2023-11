Stiri pe aceeasi tema

- Duminica au loc alegeri locale in Republica Moldova, la care vor fi aleși aproape 900 de primari și peste 11.000 de consilieri locali, potrivit platformei alegeri.md. Cea mai mare miza este in capitala Chișinau, unde se confrunta nu mai puțin de 27 de candidați, inclusiv actualul primar, Ion Ceban,…

- Partidul Acțiune și Solidaritate și Mișcarea Alternativa Naționala ar acumula cele mai multe voturi in cadrul alegerilor locale generale din capitala. Datele au fost prezentate intr-un sondaj realizat de compania iData.Astfel, PAS ar acumula 22,6%, fiind urmat de MAN cu 22,4%. PSRM ar obține 9,4%,…

- Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au venit cu o reacție privind acuzațiile primarului capitalei, Ion Ceban, care a declarat astazi ca partidul de la guvernare „i-a comandat dosare penale și show-uri cu mascați”, inainte de alegeri. „Daca a obosit sa administreze orașul Chișinau, așa…

- Diferența de sub 1% intre PNL și AUR Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj de opinie national realizat de INSCOP la comanda News.ro spun ca in mod sigur ar merge la vot daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, in timp ce aproape un sfert afirma ca in mod sigur nu ar merge sa votez,…

- PSD prima alegere a romanilor, daca duminica ar fi alegeri parlamentare. PNL și AUR se lupta pentru locul secund. Sondaj INSCOP PSD ar fi primul partid in intenția de vot a romanilor, daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare. Pe locul doi se afla PNL, intr-o lupta puternica cu AUR. USR este…

- In anul de studii 2023-2024, circa 11 500 de copii au fost inmatriculați in clasa intii in instituțiile de invațamint din capitala. Datele au fost prezentate astazi de catre șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport din mun. Chișinau, Andrei Pavaloi, in ședința operativa a serviciilor…

- Autoritațile de la Chișinau vor solicita, la sugestia Uniunii Europene, opinia Comisiei de la Veneția in privința interdicției aplicate membrilor fostului Partid ȘOR, declarat neconstituțional, de a mai participa la alegeri. Declarația a fost facuta de șeful Delegației UE la Chișinau, Janis Mazeiks,…

- Reprezentanții PAS au venit cu o reacție dupa ce primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut demisia șefei Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman. Partidul face declarația in contextul acuzațiilor precum ca funcționara ar fi membra a formațiunii și i-ar apara interesele in cadrul instituției. „Daca…