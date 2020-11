Ceata va fi fenomenul meteo cel mai des intalnit in aceasta perioada. Participantii la trafic, sfatuiti sa fie tot mai atenti Politistii rutieri lugojeni fac apel la participantii la trafic sa dea dovada de tot mai multa prudenta atunci cand circula pe strazile orasului. In ultima saptamana, Lugojul a fost acoperit de ceata atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii iar acest lucru poate constitui un real pericol. Politistii atrag atentia ca ceata impune din partea celor aflati la volan, dar si a celorlalte categorii de participanti la traficul rutier, o conduita preventiva pe toata durata deplasarii pe drumurile publice. Este necesar sa se ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum, iar fiecare… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

