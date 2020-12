Ceață densă și vânt puternic în cinci județe ale țării Meteorologii au emis, vineri, avertizari Cod galben de ceața densa pentru localitațile unui județ, respectiv de vant puternic pentru zonele de munte din alte patru județe. Astfel, pana la ora 10:00, in zona de munte a județelor Arges, Prahova și Dambovita, mai ales la peste 2000 de metri, se anunța vant cu rafale ce vor depași 90...100 km/h. Pana la ora 8:00, in Caras-Severin se semnaleaza intensificari ale vantului care vor depași local 60-70 km/h, iar in zona montana, vitezele la rafala vor depași 70-90 km/h. Tot pana la ora 8:00 in mai multe localitați din județul Harghita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

