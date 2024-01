Înșelăciune cu bijuterii şi monede false amanetate în mai multe județe Prejudiciu de peste 2 milioane de lei la mai multe case de amanet din judetele Arges, Dambovita, Prahova, Caras-Severin si Constanta, dar si din Bucuresti. Acestea au fost inșelate cu bijuterii si monede false de o grupare din judetul Arges. Gruparea a fost destructurata, in urma a 27 de perchezitii care au avut loc in țara, dupa cum au anunțat IGPR si DIICOT. ”La data de 31 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitesti, au efectuat 27 de perchezitii domiciliare, in 5 judete si in municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

