Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 7 milioane de lei in urma unor controale facute in supermarketurile Lidl din toata tara. Potrivit ANPC, au fost gasite la vanzare fructe si legume cu mucegai, produse alimentare expirate sau cu ambalajul deteriorat,…

- Siria a activat Mecanismul de protectie civila al UE la doua zile dupa puternicele cutremure de luni. Anunțul a fost facut miercuri de comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. El a indemnat statele membre ale blocului comunitar sa ofere o astfel de asistenta,…

- Siria a activat Mecanismul de protectie civila al UE la doua zile dupa puternicele cutremure de luni. Anunțul a fost facut miercuri de comisarul european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. El a indemnat statele membre ale blocului comunitar sa ofere o astfel de asistenta,…

- O captura record de cocaina a fost facuta in Noua Zeelanda. Autoritațile din aceasta țara spun ca drogurile capturate pe mare ar fi fost suficiente pentru aprovizionarea pieței de profil pentru 30 de ani. Este vorba despre 3,5 tone de cocaina. Drogurile au fost colectate din Oceanul Pacific. Pana in…

- Users of the platform for the online issuance of criminal record certificates created 14,314 new accounts in the first 48 hours since the platform became operational, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. „Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in…

- Record de temperatura in București. Miercuri, 18 ianuarie, au fost inregistrate 20 grade Celsius, maxima absoluta atinsa in Capitala in ultimii 22 de ani. In Romania, cele mai calduroase sase luni de ianuarie din istoria masuratorilor au fost inregistrate in ultimii 40 de ani. „Chiar daca ianuarie…

- Romanian prime minister Nicolae Ciuca announced on Wednesday that the country invested a record-high 73 bln lei (E15 bln) in 2022, slightly off its target due to the economic turmoil, according to See News. The government had planned to invest 88 bln lei last year. These figures confirm a very positive…