Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe primarii din județ au primit zilele trecute o notificare de la R.A.D.P. Cluj, operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, prin care au fost anunțați de majorarea tarifului de sortare, transfer și depozitare a deșeurilor. Liderul CJ Cluj, Alin Tișe, a transmis ca acest lucru…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat marți, la un post de radio local, ca este foarte mulțumit de investițiile pe care le-a facut in Cluj-Napoca pentru dezvoltarea parcursului sau ecologic. Edilul clujean nu s-a sfiit sa precizeze, lasand modestia la o parte, ca „nicaieri in Romania nu veți mai gasi…

- Videoclipul publicat sambata de interlopul clujean Nelson Mondialu, intitulat NELSON MONDIALU - EMBLEMA ROMANIEI, a strans aproape 60.000 de vizualizari. Este o adevarata oda inchinata realizarilor sau obiectivelor de investitii ale edilului din Cluj-Napoca, Emil Boc.

- Consiliul Județean Mureș a aprobat joi, 14 aprilie, intr-o ședința ordinara, depozitarea unor deseuri municipale nepericuloase tratate, provenite din județul Maramureș, in depozitul de deseuri municipale nepericuloase amplasat in localitatea Sanpaul, scrie www.zi-de-zi.ro . Potrivit hotararii, Asocierea…

- VIDEO| Acuzații extrem de grave: RER Vest-RETIM ar fi descarcat lichidul rezultat din fermentarea gunoaielor intr-un canal perimetral de la CMID Galda VIDEO| Acuzații extrem de grave: RER Vest-RETIM ar fi descarcat lichidul rezultat din fermentarea gunoaielor intr-un canal perimetral de la CMID Galda…

- Programul Rabla 2 va incepe oficial de la 1 iulie. Vestea a fost confirmata de catre fostul prim-ministru Emil Boc dupa ce acesta a purtat discuții cu ministrul mediului, Barna Tanczos. Potrivit actualului primar al orașului Cluj-Napoca, mai multe proiecte pilot au fost deja derulate in Suceava și in…

- Asociația „Team for The Next Generation” in colaborare cu Direcția de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, alaturi de elevii și profesorii de la Liceul Teologic din Targu Jiu, au organizat duminica acțiunea „Jiul și Sușita au nevoie de tine”. Acțiunea a facut parte din programul…

- Subprefectul Lucian Patrașcu critica municipalitatea brașoveana pentru ca nu intreprinde nimic concret in sensul diminuarii poluarii existente in urbea de la poalele Tampei. „Deși Primaria a fost caștigata de actualul primar pe teme de mediu, dupa un an și jumatate de mandat Brașovul s-a ales doar cu…