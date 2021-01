Ceapa are beneficii uimitoare pentru sanatate. Cercetarile științifice susțin proprietațile antibacteriene, antiseptice și antivirale ale cepei și sugereaza ca aceasta leguma are multe efecte terapeutice care mențin sanatatea inimii și previn cancerul. Folosita la arsuri și rani Ceapa este nativa din Asia și Orientul Mijlociu, iar utilizarile ei culinare și medicinale dateaza de mii de ani. Ceapa era atat de apreciata in Egiptul Antic incat aceasta era pusa in mormintele regilor pentru a fi accesata mai ușor dupa moarte. In Anglia medievala, ceapa era folosita pentru a alunga spiritele rele și…