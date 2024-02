Amprentele pot fi recreate din sunete făcute la atingerea ecranului Avertizarea vine din partea unei echipe de cercetatori americani si chinezi, care tocmai au publicat o cercetare in acest sens. Swipe-ul (miscarea degetului pe ecran) emite sunete specifice, iar pe baza acestor sunete, pot fi recreate amprentele degetelor, care pot fi folosite pentru deblocarea dispozitivelor electronice. In urma testelor facute, cercetatorii spuna ca pot ataca cu succes pana la 27,9% din amprentele partiale si 9,3% din amprentele complete in doar cinci incercari la cea mai inalta setare de securitate FAR (False Acceptance Rate). Pentru a demonstra, cercetatorii au creat un instrument… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

