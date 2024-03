Pilula minune care înlocuiește activitatea fizică. Cercetătorii susțin că îmbunătățește metabolismul și performanța musculară Pilula-minune promite sa imbunatațeasca metabolismul și performanța musculara. Descoperirea ar putea duce la o noua modalitate pentru tratarea mușchilor atrofiați și are potențialul de a deveni un leac pentru insuficiența cardiaca și bolile creierului.De asemenea, persoanele imobilizate la pat și cei care sufera de cancer vor putea beneficia de efectele benefice ale medicamentului. Cu toate acestea, cercetatorii ne avertizeaza ca pastilele nu pot inlocui pe deplin activitațile sportive.Pana acum, s-au facut teste pe șoareci și mai trebuie facute multe experimente pana cand tratamentul va fi disponibil… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

