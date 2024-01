Din prima zi a anului 2024, locuitorii din Buzau se confrunta cu cel mai mare preț pe metrul cub de apa livrat la robinete, platind 10,14 lei, conform datelor furnizate de Compania de Apa Buzau. Aceasta ajustare a tarifelor vine ca urmare a politicii tarifare adoptate de Compania de Apa Buzau inca din 2019, in contextul obținerii unei finanțari europene destinate dezvoltarii infrastructurii de apa și apa uzata in județ. Astfel, buzoienii suporta costuri de 10,14 lei/metru cub pentru apa potabila și 7,02 lei/metru cub pentru canalizare și epurare. Comparativ, in județul Timiș, un operator de apa…