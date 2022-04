Stiri pe aceeasi tema

- Rusia livreaza de obicei Europei aproximativ 40% din necesarul de gaze al acesteia, dar posibilitatea intreruperii aprovizionarii in urma invaziei Rusiei in Ucraina a crescut in ultima saptamana, tarile G7 respingand cererea Moscovei ca platile sa fie facute in ruble. Comisia Europeana spune ca gazele…

- Un antreprenor din Sankt Petersburg incearca sa inregistreze marca „IDEA”, o clona de fapt a marcii IKEA, care a parasit piața rusa dupa invazia Rusiei in Ucraina, conform publicației Bumaga. Clona IKEA ar urma sa fie lansata de studioul rusesc de design „Luxorta-Service”. In acest scop au creat un…

- Oleg Deripaska, unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din Rusia, un apropiat cunoscut al președintelui Vladimir Putin, cere incetarea razboiului și revenirea la situația de pace. Nu știm daca oligarhul este foarte interesat de pace, cat il ustura foarte tare buzunarul in urma sancțiunilor impuse…

- In aceste vremuri dificile, economia Rusiei este lovita din toate parțile, in incercarea de a sili Kremlinul sa opreasca atacurile din Ucraina. Era inevitabil ca sancțiunile economice sa nu se resimta și in industria auto. Asta dupa ce 2021 a fost și in Rusia un an dificil, din cauza crizei de semiconductori.…

- Liderii europeni au aprobat mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acestea fiind imparțite in 5 piloni – financiar, energetic, vanzare de echipamente, limitarea accesului Rusiei la tehnologiile esențiale, dar și limitarea accesului oamenilor de afaceri și cetațenilor ruși in anumite locuri in Uniunea…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa îl ucida pe presedintele Volodimir Zelenskiy, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, în contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters cu referire la agerpres.ro. Podoliak a…

- Departamentul de Trezorerie a sancționat joi patru cetațeni ucraineni pentru implicarea in „activitați de influența conduse de guvernul rus” in Ucraina, inclusiv raspandirea unor povești false „pentru a crea instabilitate inaintea unei potențiale invazii

- O veste alarmanta a venit recent de la Casa Alba privind faptul ca Rusia ar putea ataca Ucraina pe neașteptate oricand. Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o „situatie extrem de periculoasa”, relateaza…