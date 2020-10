Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii, țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus din lume, a inregistrat, vineri, cel mai ridicat bilanț ala infectarilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei, relateaza BBC.

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu noul coronavirus intr-o singura zi. Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a anuntat joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.ro. Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.Precedentul…

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu coronavirus pentru 24 de ore, Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor anuntand joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de AGERPRES.Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.…

- O femeie a murit din cauza noului coronavirus la bordul unui avion, in Statele Unite ale Americii. Cazul acesteia a fost facut public abia dupa o luna de la deces. Avionul zbura din Texas catre Arizona. Nu este clar daca femeia știa ca a fost infectata cu coronavirus Femeia ar fi avut mai multe probleme…

- Opt membri ai aceleiași familii din Statele Unite și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19. Acestia erau foarte precauți și atenți la regulile de sanatate, potrivit CNN . In plus, afacerea familiei, prospera pana la inceputul pandemiei, a dat faliment. Cei ramași in viața se descurca cu…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- Astazi, 18 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1870; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1067; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 59;…

- Astazi, 27 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1181; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 654; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;…