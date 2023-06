Pe 1 februarie 2023, Adrian Daminescu anunța ca se confrunta cu grave probleme de sanatate. O luna mai tarziu, artistul de 66 de ani aparea in public vizibil afectat de boala, fara par pe cap, iar acum anunța ca s-a insanatoșit. Acum, Adrian Daminescu spune ca de abia a așteptat sa fie mai bine pentru a merge la pescuit și pentru a se reintoarce pe scena, aceasta fiind marea lui dorința dupa ce a scapat de cancer. „Cum am fost bolnav vreo doi ani de zile, nu am putut sa ies din casa. Și abia așteptam momentul sa imi revin. Nici nu aveam energia respectiva, ca sa pot sa ies afara. Eram ușor leguma.…