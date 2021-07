Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%, la 99,86 de milioane de barili pe zi, iar in semestrul al doilea din 2022 va atinge o medie de peste 200 de milioane de barili pe zi. ”Exista asteptari solide referitoare la cresterea economiei globale in 2022. Acestea…

- Creșterea foarte brusca a prețurilor în Statele Unite cauzeaza îngrijorare, dar, pentru președintele Bancii Centrale Americane (Fed), aceasta nu marcheaza revenirea spiralei inflaționiste din anii 1970, iar situația ar trebui sa se stabilizeze peste câteva luni, potrivit AFP.Inflația…

- Oțel, cherestea, plastic și combustibil. Porumb, soia, zahar și ulei de floarea soarelui. Case, mașini, scutece și hartie igienica. La orice produs te uiți, prețurile sunt in creștere. Recuperarea post pandemie este in plina desfașurare, iar economia mondiala se lupta sa țina pasul. Pe masura ce economiile…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta…

- Potrivit Biroului National de Statistica, preturile de consum au urcat cu 1,5% in aprilie, dupa o crestere de 0,7% consemnata in luna martie. Economistii intervievati de Reuters anticipau o crestere a preturilor de 1,4%. La accelerarea inflatiei au contribuit cresterea preturilor reglementate pentru…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum, arata o analiza a companiei de investiții XTB. Cererea este in creștere,…

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție stabila fața de euro, care a fluctuat in culoarul 4,922 – 4,933 lei. Mult mai agitat a fost parcursul comparativ cu alte valute principale. Dupa o creștere la 4,9265 lei, cursul euro a scazut vineri la 4,9253 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat…