Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza! Cea mai mare banca din Polonia vrea sa intre pe piata romaneascaPKO Bank, cea mai mare banca din Polonia, cu active cat 70% din sistemul bancar romanesc, anunta intr-un anunt publicitar in cel mai mare ziar de business din America, ca vrea sa intre pe piata romaneasca la inceputul lui 2024,…

- Piața romaneasca este una extrem de ofertanta, mai ales pe segmentul produselor de lux, fie ca vorbim de imbracaminte, fie ca vorbim de alte produse. Dar, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe, avand in vedere ca vorbim de gigantul din Polonia care intra pe piața din Romania, și care are deja peste 100…

- Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat o valoare de 168 de milioane de euro, in primul semestru al acestui an, aproape la jumatate comparativ cu nivelul din 2022, releva datele cuprinse in raportul Colliers, publicat marti. In aceasta marja, segmentul industrial si logistic reprezinta…

- ”Piata hoteliera din Bucuresti continua sa fie atractiva pentru operatorii hotelieri internationali care doresc sa se extinda in Europa Centrala si de Est (ECE). Bucurestiul s-a plasat pe pozitia 5 din 20 de orase din CEE din punct de vedere al interesului principalilor operatori de a investi in perioada…

- Imobiliare.ro lanseaza Imobiliare.ro Finance dupa un an și jumatate de la achiziționarea companiei DSA Advisor, unul din principalii intermediari de credite activi pe piața din Romania. Astfel, la 10 ani de la inființare și intr-un context de piața complex, DSA Advisor a traversat cu succes un amplu…

- Un numar de 14.000 de posturi la stat au fost scoase pe piata fortei de munca, de la inceputul acestui an, iar 90% dintre acestea sunt functii de executie, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare online, publicat joi. Astfel, datele jobradar24.ro, agregator de locuri de munca din mediul…

- Succesul listarii Hidroelectrica poate reprezenta inceputul unei noi epoci pentru piata de capital din Romania, o epoca de crestere si maturizare financiara si consolidare normativa in aport cu exigentele dezvoltarii durabile si ale economiei globale, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii de…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…