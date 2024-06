MAE:Din Agenda de lucru a MAE de marti, 18 iunie 2024, va semnalam

Stiri pe aceeasi tema

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de luni, 17 iunie 2024, va semnalam:Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la evenimentele dedicate marcarii a 25 de ani de relatii diplomatice dintre Romania si Landul Bavaria ndash; Munchen, Republica Federala Germania ...

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de marti, 21 mai 2024, va semnalam:Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cadrul delegatiei oficiale conduse de prim ministrul Ion Marcel Ciolacu la prima reuniune a Consiliului de Cooperare Strategica la Nivel Inalt intre Romania si Republica…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de miercuri, 15 mai 2024, va semnalam: Consultari intre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu si omologul olandez, Hanke Bruins Slot ndash; sediul MAE Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu ministrul pentru afaceri UE al Ungariei,…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de luni, 29 aprilie 2024, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Conferinta "Romania in NATO: 20 Years of Security and Euro Atlantic Valuesldquo; ndash; Banca Nationala a RomanieiConferinta de presa sustinuta de ministrul afacerilor…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de vineri, 26 aprilie, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Sesiunea plenara a celei de a 3 a reuniuni a Comisiei de Cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite Palatul Parlamentului Primirea de catre…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de miercuri, 24 aprilie 2024, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cadrul delegatiei Romaniei condusa de Presedintele Klaus Iohannis cu prilejul vizitei oficiale in Republica Coreea Seul Primirea de catre secretarul de stat…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de joi, 18 aprilie 2024, va semnalam: Participarea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cadrul delegatiei Romaniei condusa de Prim ministrul Ion Marcel Ciolacu in Emiratele Arabe Unite Intrevederea secretarului de stat pentru afaceri strategice Ana…

- AGENDA MAE Din Agenda de lucru a MAE de joi, 28 martie 2024, va semnalam: Intrevederea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu cu Administratorul Organizatiei Internationale a Francofoniei OIF , Caroline St Hilaire ndash; sediul MAE Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale si…