Stiri pe aceeasi tema

- Regiuni vaste din centrul si estul Statelor Unite se pregatesc de un val de caldura sufocanta in zilele urmatoare, cu temperaturi care urmeaza sa fie anormal de mari in iunie, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 14 – 13 iunie, ora 6 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord a Munteniei,…

- Temperaturile din sud-estul Europei au atins niveluri extreme de caldura, mai devreme decat in alti ani, informeaza DPA, citata de Agerpres. Biroul de meteorologie din Grecia a anunțat ca trei regiuni din tara au experimentat marti temperaturi de peste 39 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata…

- Peste 50 de oameni au murit in India in ultimele trei zile, deoarece o caldura brutala continua sa stapaneasca anumite parți ale țarii. Aproximativ 33 de persoane au murit in statul nordic Uttar Pradesh in weekend din cauza caldurii. In statul Odisha (Orissa), aproximativ 20 de persoane au murit din…

- Medicii au tratat, joi, sute de victime ale insolației in spitalele din Pakistan, dupa ce un val de caldura intensa a facut ca temperaturile sa depașeasca nivelurile normale din cauza schimbarilor climatice, au declarat oficialii, relateaza AP.Temperaturile au urcat pana la 49 grade Celsius cu o zi…

- Caldura neobisnuita de la sfarsitul saptamanii trecute va continua si astazi cand se asteapta o maxima de 34 de grade in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei. De maine, insa, temperaturile incep sa scada iar la mijlocul saptamanii vom avea o vreme chiar rece si vor aparea si ploile, anunța meteorologii…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat o noua schimbare a vremii in Romania.Potrivit acesteia, un val de aer cald va cuprinde Romania. Temperaturile vor depași zilele urmatoarele 30 de grade.