Stiri pe aceeasi tema

- Aurel Costache este noul primar al orașului Mioveni Aurel Costache(PSD) este noul primar al orașului Mioveni și va conduce destinele orașului in urmatorii patru ani. Pana la aceasta ora, cand au fost deja centralizate rezultatele din majoritatea secțiilor, Costache a obținut 47 % din voturile valabil…

- Vasile Mihailescu: EU VOTEZ CU AUREL! Mai sunt cateva zile pana la alegeri le locale. Vasile Mihailescu, fost consilier județean, afirma ca s-a hotarat in privința omului pe care il va vota pentru funcția de primar. “Cred, in ceea ce ma privește, ca opțiunile sunt cumva limitate. Voi vota AUREL COSTACHE…

- Vasile Mihailescu: Integritate sau compromis? Intr-o lume politica unde fiecare decizie este disecata, primarul general al Capitalei Nicușor Dan se afla in fața unei alegeri cruciale care ar putea defini cariera sa, afirma Vasile Mihailescu, fost consilier județean. ”Este momentul sa stabileasca clar…

- Programul Teatrului Alexandru Davila in perioada 26-28 aprilie 2024 Programul Teatrului Alexandru Davila in perioada 26-28 aprilie 2024 este urmatorul: VINERI, 26 APRILIE 2024 DRAGOSTE ȘI PROGRES Ora 19:00 – Sala Studio „Liviu Ciulei” Autor Bogdan Adrian Toma Regia Catalin Saizescu Scenografia Cristina…

- Angajatii ONRC intra joi in greva japoneza nemultumiti de salarii Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national, solicitand Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica…

- Campulungul merita un primar care vorbește mai puțin, dar care face mult: Georgel Madularea! Georgel Madularea, președintele organizației municipale PSD, a fost desemnat cu unanimitate de voturi sa candideze la funcția de primar al municipiului Campulung. La lansarea candidaturii sale au fost prezenți…

- Mașinile utilizate in regim de inchiriere, cu sau fara șofer, vor face ITP-ul la fiecare șase luni Un proiect de lege inițiat de Guvernul Romaniei vizeaza aprobarea unei Ordonanțe de Urgența de la inceputul acestui an conform careia toate autovehiculele folosite in regim de taxi, precum și cele destinate…

- Simona Bucura-Oprescu: Numai o piața a muncii puternica poate sa ne aduca veniturile necesare pe care ulterior sa le repartizam in salarii și pensii Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a efectuat o vizita de lucru in Sibiu, care a inclus vizite inopinate și discuții cu…