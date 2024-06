Absolventul Calin Hartzos a fost admis la una dintre cele mai prestigioase academii din Statele Unite ale Americii, Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs, pe sigurul loc repartizat elevilor de colegiu militar din Romania, in acest an. Procesul de selecție a fost unul riguros, bazat pe performanțe școlare, sportive și implicare in activitați educative extrașcolare. Dupa finalizarea studiilor in Statele Unite ale Americii, Calin se va intoarce in Romania, unde iși va incepe cariera de ofițer. Inca de la admiterea in Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, in anul 2020, Calin…