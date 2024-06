Avarie la conducta de apa de pe Calea Dobrogei din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNA VALU LUI TRAIAN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: ldquo;INFIINTARE DE COLECTARE PRIN APORT…

- Dupa ce in luna februarie anul curent, județul Constanța a mai bifat o inițiativa de succes in localitatea Mircea Voda, unde a fost organizata in condiții excelente prima ediție a Cupei Mircea Voda la oina, iata ca acum a venit randul unei alte localitați sa organizeze un eveniment similar. Este vorba…

- Consiliul Local Cuza Voda, in baza H.C.L. nr. 65 ,66 ,68 2024, organizeaza licitatie publica in data de 10.05.2024, orele 13:00 in vederea vanzarii urmatoarelor suprafete de teren intravilan extravilan astfel: imobil ndash; teren, situat in intravilanul UAT Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 1B , lot 1…

- In baza cererii nr. 11279 din data de 16 februarie 2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Denyfish SRL. Florin Dicu ndash; Trasca si Aurel Ciuciumis sunt fondatorii firmei care se ocupa de comertul cu amanuntul…

- In municipiul Mangalia se executa joi ndash; 04 aprilie 2024, lucrari de racordare a noilor conducte de alimentare cu apa la sistemul centralizat de la intersectia strazilor Oituz cu Portulu, potrivit RAJA Constanta. Ca urmare, in data de 04 aprilie 2024, se va sista furnizarea apei potabile timp de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- Primaria Orasului Techirghiol, judetul Constanta, organizeaza concurs in cadrul Compartimentului Gradina Botanica, Culte, Minoritati, Tineret si ONG uri din cadrul Serviciului, Cultura, Agrement pentru ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarei functii contractuale de executie vacanta de inspector…

- Infrastructura rutiera din localitatea Razoarele, comuna Oltina va fi modernizata, prin asfaltarea strazii Pelinului, cu lungimea totala de 160 metri. Valoarea totala a investitiei este de 427.086 lei.Primaria Oltina a solicitat de la APM Constanta acord de mediu pentru proiectul "Asfaltare strada Pelinului,…