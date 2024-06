Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, joi, pe pe DN 7, in judetul Arges, in momentul in care șoferul de TIR nu s-a asigurat cand a schimbat banda de mers și a acroșat o mașina, informeaza ePitești.ro.In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observa cum ansamblul rutier taraște pur și simplu pe șosea mașina…

- Un barbat din Roznov, județul Neamț, si-a distrus masina dupa ce polițiștii care l-au oprit in trafic i-au reținut certificatul de inmatriculare pentru ca mașina sa avea mai multe defectiuni. Momentul cand sparge geamurile mașinii a fost surprins chiar de catre șofer, intr-o filmare transmisa in direct…

- O autocisterna care transporta otet si o masina cu platforma care transporta un microbuz, au fost implicate intr-un accident rutier pe autostrada A1, in apropiere de Deva, in judetul Hunedoara. Soferul autocisternei a fost dus de urgenta la spital.

- Un accident rutier șocant s-a petrecut pe autostrada A1. Un șofer de 38 de ani a murit pe loc, dupa ce, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in separatorul de sensuri. Glisiera metalica pur și simplu a strapuns vehiculul de la un capat la celalalt. Mașina avea viteza mare pe asfaltul…

- Un șofer a murit marti seara dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in glisiera metalica dintre sensurile de mers ale autostrazii A1. Bara metalica a strapuns mașina de la un cap la altul. Accidentul a avut loc la km 82, in judetul Arges. ”Din verificarile preliminare efectuate de politistii…

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…

- Un roman, de 28 de ani, din italia, a primit o amenda usturatoare și a ramas fara mașina dupa ce a condus beat, fara permis, pe contrasens și vorbind la telefon. Incidentul s-a produs sambata noapte, in jurul orei 1.00. Localnicii din Legnano, un orasel de langa Milano, au sunat la politie dupa ce au…

