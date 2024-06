Guvernul Romaniei:Programul premierului Marcel Ciolacu -Vizita in Landul Bavaria

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va majora bugetul pentru programul IMM Plus a anunțat premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern, de joi. „Cred ca este nevoie și de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS, ințeleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor și bugetul e aproape epuizat. Asta inseamna…

- PROGRAMUL PREMIERULUI MARCEL CIOLACUMarti, 21 mai 2024 Vizita oficiala, alaturi de o parte dintre ministrii Cabinetului, in Republica Turcia, la Ankara Ora 14:00 Vizitarea Mausoleului Atatuuml;rk, din cadrul complexului An tkabir din Ankara si depunerea unei coroane de flori Acces pentru presa acreditata…

- Primul ministru Marcel Ciolacu va organiza o ședința a Guvernului la Brașov. Anunțul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, la emisiunea Culisele Zilei cu Sebastian Dan. Acesta ne-a dezvaluit ca Executivul va fi lua mai multe decizii importante pentru…

- PROGRAMUL PREMIERULUI MARCEL CIOLACUJoi, 25 aprilie 2024 Ora 9:00 Intrevedere cu Jutta Urpilainen, comisar european pentru parteneriate internationale Acces pentru cameramanul si fotograful oficiali Palatul Victoria Vizita de lucru la TimisoaraOra 13:00 Sedinta de guvern Acces pentru redactori si fotoreporteri…

- Imaginile cu momentul induioșator, surprins timpul inundațiilor provocate de cele mai abundente precipitații din ultimii 75 de ani din Dubai, a devenit viral in mediul online, relateaza Daily Mail. Videoclipul a fost publicat miercuri pe Facebook de biroul de presa al Guvernului din Dubai.Pisica, aflata…

- La solicitarea Primariei Feldioara și cu aprobarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brașov, RATBV va suplimenta duminica, 14 aprilie, numarul de curse efectuate pe linia 320, Brașov (Bdul. Garii) – Feldioara – Rotbav. Demersul este determinat de desfașurarea…

- „Apartenenta Romaniei la NATO reprezinta o garantie de securitate pentru tara noastra. In cei 20 de ani de apartenenta la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, Romania a devenit un pilon important si si-a consolidat pozitia in interiorul aliantei respectandu-si angajamentele de securitate in…

- In fiecare an, in ziua de Buna Vestire , se sarbatorește și Ziua Poliției Romane. Cu aceasta ocazie, premierul Marcel Ciolacu a postat pe pagina de Facebook a Guvernului un mesaj catre toți polițiștii. „Astazi, in zi sfanta de Buna Vestire, sarbatoarea crestina a daruirii si a sperantei, marcam, ca…