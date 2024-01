Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi sunt restricții de circulație pe DN 1 , in Sinaia, timp de trei zile, pentru montarea pieselor unei pasarele pietonale. Traficul va fi restricționat pe DN 1, pe raza localitații Sinaia , timp de trei zile, incepand de marți dimineața. Potrivit Poliției Prahova, incepand de marți,…

- Producatorul de tractoare IRUM Reghin iși extinde gama de produse cu un sistem inovativ, destinat hranirii urșilor, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Compania a raspuns provocarii unui administrator al unui areal de protecție a urșilor din zona Brașov, care va realiza…

- Voleibalistele din chipa de U13 de la Kids Tampa și-au consolidat locul 1 in grupa și dupa cel de-al treilea turneu din campionatul național, la care au participat alaturi de alte trei echipe locale. Fetele de la Kids Tampa le-au invins dupa cum urmeaza: 3-1 cu Bravol A, 3-0 cu Bravol B și 3-1 Corona.…

- Etapa I de Campionat Național pentru probele de aer comprimat a avut loc la București, duminica, 21.01.2024. La aceasta competiție au participat și 4 sportivi de la CSU Brașov, care au fost insoțiți de antrenoarea Cristina Balan. Rezultate obtinute: Pistol aer comprimat 60f: Seniori: loc III EDUARD…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian vestea anunța ca s-a facut „un pas important pentru modernizarea DN 73 Pitesti – Campulung – Brasov!” Concret, Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de vineri, Hotararea nr. 31/2024 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata,…

- Ministerul Muncii a facut precizari, sambata dupa-amiaza, despre impozitarea pensiilor . Ministerul Muncii a transmis, sambata, precizari legate de impozitarea pensiilo r, explicand ca nu s-a schimbat nimic in impozitarea celor calculate pe baza de contributivitate. Modificari au aparut doar la impozitarea…

- Cetațenii romani, greci și bulgari ocupa primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de ore lucrate in anul 2022. Romanii sunt printre cetațenii europeni care au adunat cele mai multe ore de munca in 2022. Romanii, grecii și bulgarii au muncit in 2022 emnificativ mai mult decat alti…