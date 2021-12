Ce vă mai plăcea zăngănitul de cătușe… Atunci cand dezvaluiam in exclusivitate formarea ”Guvernului Ciuca – Ciolacu” insistam asupra prioritații politice a noii alianțe. Cea care, pe langa asigurarea pensiilor și traversarii cu bine a noilor valuri pandemice și-a impus drept obiectiv primordial al programului de guvernare ”marea lepadare” de USR. Acum, ce este drept, liderii noii coaliții nici macar nu ar […] The post Ce va mai placea zanganitul de catușe... first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

