Ce trebuie să știm despre suplimentele alimentare? Piata suplimentelor alimentare, estimata de specialisti la 350 milioane euro anual, prezinta o crestere constanta, parand a reprezenta un pariu caștigat al investitorilor. Accesul la informație și dorința oamenilor de a duce un trai sanatos, cu un nivel ridicat al calitații vieții, propulseaza suplimentele alimentare de pe rafturile farmaciilor și drogheriilor direct in casele romanilor. Și totuși, ce sunt suplimentele alimentare? Suplimentele alimentare sunt produse ce conțin surse concentrate de vitamine și minerale. Ele sunt reglementate de catre Ministerul Sanatații și Institutul Național… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Legea a fost adoptata in octombrie 2020, iar seful statului a sesizat CCR in legatura cu aceasta. Curtea a stabilit ca legea este constitutionala, scrie Agerpres.Potrivit legii, Ministerul Sanatatii este autoritatea competenta in domeniul suplimentelor alimentare pe baza de: vitamine, minerale; amestecuri…

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind suplimentele alimentare. Legea a fost adoptata in octombrie 2020, iar seful statului a sesizat CCR in legatura cu aceasta. Curtea a stabilit ca legea este constitutionala. Actul normativ stabileste cadrul legal referitor la suplimentele…

