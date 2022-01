Ce trebuie să faci de astăzi, 2 ianuarie, și până de Bobotează. Vei avea noroc tot anul! Ce trebuie sa faci de astazi, 2 ianuarie, și pana de Boboteaza. Vei avea noroc tot anul! Ziua de Boboteaza are o insemnatate religioasa mare. Incepand cu data de 2 ianuarie și pana pe 5 ianaurie, este perioada in care preotul umbla cu Crucea la casele credincioșilor. De-a lungul anilor tradițiile de Boboteaza au fost pastrate și respectate cu strictețe de catre creștini. Ce trebuie sa faci de astazi, 2 ianuarie, și pana de Boboteaza. Vei avea noroc tot anul! In ziua de Boboteaza are loc sfintirea apei, in timpul slujbei de Iordan. Pregatirea acestui moment se face, si astazi, cu multa atentie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

