Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 martie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitei HANU LAVINIA AUGUSTINA, de 47 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data…

- In data de 03 martie 2024, in jurul orei 04:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca fiica sa ar fi fost violata. Din declarația verbala a reclamantei, polițiștii au stabilit ca, in jurul orei 04:00, tanara, in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe 1 martie, in jurul orei 17, despre faptul ca Rusu Ion, in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Baiatul are o inalțime aproximativa de 1,50 m, par…

- La data de 15 februarie, minorul ȘOVII EMANUEL COSTIN, de 15 ani, cu domiciliul in comuna Bustuchin, fara forme legale in orașul Bumbești-Jiu, a plecat in mod voluntar de la domiciliu. Polițiștii gorjeni au inceput sa il caute pe baiat. Acesta a aparut acasa duminica, dupa zece zile. Baiatul s-a prezentat…

- Polițiștii din Edineț intreprind acțiuni de localizare a unei femei de 83 de ani din satul Bratușeni, care la 26 ianuarie a plecat de la domiciliu și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitelor Ciornei Georgiana-Elena, in varsta de 14 ani si Ciornei Andra-Mariana, in varsta de 17 ani, din comuna Lipova. Minorele au plecat voluntar de la domiciliu și nu au revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: CIORNEI GEORGIANA-ELENA…

- Alerta in comuna Vișina dupa ce o mama a alertat Poliția ca fiica ei, de 13 ani, a plecat de acasa și este de negasit de duminica noaptea. Polițiștii și familia fetei cer ajutorul tuturor pentru gasirea minorei. Copila se numește Neacșa Daniela Maria, are 1,60 m, 43 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- O femeie din Oraștie și-a lasat miercuri, 10 ianuarie, baiatul la fostul concubin al acesteia, tatal de drept al copilului pentru o zi, conform unei ințelegeri dintre parinții minorului, urmand a-l readuce la domiciliul mamei, joi, 11 ianuarie a.c. Mama copilului a incercat sa-i contacteze telefonic, …