In Liga Campionilor la fotbal, marți seara, la Munchen, Bayern primește, de la ora 22.00, vizita lui Real Madrid, in manșa I a semifinalelor. In sferturi, bavarezii au trecut de Arsenal Londra (2-2, in deplasare și 1-0, pe teren propriu), iar madrilenii au eliminat-o pe Manchester City, deținatoarea trofeului. La Madrid, in tur, a fost […] Articolul Bayern și Real se infrunta in prima semifinala… Source