Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori are un sfat ce, la prima vedere, nu pare deloc intuitiv: Pune-ți de o parte fecalele și ele ți-ar putea salva viața intr-o buna zi, scrie NBC News. Secretul pentru o viața sanatoasa in viitor ar putea fi, potrivit cercetatorilor, ecosistemul complex care traiește acum in interiorul…

- Dupa cum bine știm, avionul este considerat cel mai sigur mod de a calatori, dar intrebarea de ce este una fireasca. Atunci cand decidem sa zburam, și hei!, nu ca am fi prapastioși, exista posibilitatea sa apara situații neprevazute. In acest caz, este extrem de important sa știi cateva reguli care…

- In varsta de 51 de ani, Anca Țurcașiu are o silueta de invidiat. De mulți ani de zile a renunțat la carne, dar acum anunța ca are un alt secret pentru a se menține in forma. Pentru Click! a dezvaluit ca s-a dezis de apa din comerț. Anca Țurcașiu consuma de ceva timp o apa alcalina. Spune ca e scumpa,…

- Daca abia acum intri in lumea jocurilor de noroc, in primul rand, bun venit. Poate ca ai sosit aici din curiozitate, poate cauți doar o distracție, dar inainte de orice, trebuie sa știi anumite lucruri ca sa nu incepi sa te joci total nepregatit. O varianta ex

- Ți-ai propus sa incepi un nou capitol din viața ta, descris de un stil de viața mult mai sanatos? Antrenamentele fitness reprezinta o varianta de luat in calcul, deoarece asigura beneficii variate pentru modul in care simți, dar și pentru felul in care po

- La Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a avut loc sambata, 30 aprilie 2022, o prelevare de organe de la o tanara care a fost implicata intr-un grav accident rutier. Ficatul si rinichii vor ajunge la trei romani care asteptau un transplant hepatic sau renal, iar corneea la alti doi pacienti.

- APEL… Adrian Țapu este considerat in Barlad un preot apropiat de tineri. Acesta slujește la Biserica Sf. Gheorghe și astazi a venit deschis sa tranșeje o problema destul de dureroasa din comunitate: departarea tinerilor de la credința și de la rugaciune, doar sub pretextul unui modernism absurd, care…

- APEL… Adrian Țapu este considerat in Barlad un preot apropiat de tineri. Acesta slujește la Biserica Sf. Gheorghe și astazi a venit deschis sa tranșeje o problema destul de dureroasa din comunitate: departarea tinerilor de la credința și de la rugaciune, doar sub pretextul unui modernism absurd, care…