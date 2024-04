Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ana Vacarescu, medic cardiolog in Galați, alerga la crosuri și maratoane pentru a salva copiii cu probleme grave de sanatate. Medicul a oferit pentru „Adevarul” cateva sfaturi simplu de urmat pentru a ne feri de afecțiunile cardiace și a avea o viața cat mai sanatoasa

- De aceasta data, nu cautam raspunsuri in astrologie, filosofii asiatice sau trucuri babești, ci primim stafuri de la un specialist. Un psihoterapeut a explicat cum sa atragi banii in viața ta. Metoda simpla care iți aduce prosperitate și succes. Trucuri, sfaturi, recomandari pentru o viața prospera…

- Simți ca obosești repede? Top 3 sfaturi pentru a avea mai multa energie Poza de Andrea Piacquadio pe Pexels.com Energia este esențiala pentru a avea o putere de concentrare mai buna pe parcursul activitaților pe care le desfașori in fiecare zi. Cu toate acestea, tot mai mulți adulți se confrunta cu…

- Aceste invațaminte, imbibate cu esența culturala romaneasca, ne amintesc de bogația spirituala pe care o putem gasi in ințelepciunea stramoșilor noștri. The post LECȚII ARMONIOASE PENTRU O VIAȚA SANATOASA Sfaturi de ințelepciune din folclorul romanesc first appeared on Informatia Zilei .

- Cercetatorii din Satele Unite au facut progrese revoluționare in privința combaterii colesterolului. Un vaccin testat deocamdata doar pe animale a reușit sa reduca nivelul colesterolului considerat rau din organism cu pana la 30%. In condițiile in care, doar la noi in țara, mai bine de jumatate dintre…

- Viața este imprevizibila, indiferent cat de mult te straduiești sa iți asiguri stabilitatea și succesul in diferitele sale domenii. Astazi, este posibil sa aveți un loc de munca stabil, bine platit și perspective profesionale fara nori. Dar maine, o urgența sau un dezastru poate strica totul și va poate…

- Anvelopele de iarna sunt o investiție importanta pentru siguranța ta, a celor drago, dar și a celorlalți participanți la trafic, pe timp de iarna. Insa, pentru a menține anvelopele intr-o stare buna și pentru a le prelungi durata de viața, este important sa urmezi cateva sfaturi simple de ingrijire…

- Antreprenoriatul este acea calatorie unde echilibrul intre viața profesionala și cea personala eșueaza adesea intr-un haos care te poate duce la epuizare. Termenele limita, presiunea succesului, eșecurile și multe altele, toate acestea se impletesc cu viața personala, creand dezechilibre pe toate planurile…