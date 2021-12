Ce trebuie să facă românii care vin de sărbători din țări aflate în zona roșie sau galbenă pentru a nu intra în carantină Ce trebuie sa faca romanii care vin de sarbatori din țari aflate in zona roșie sau galbena pentru a nu intra in carantina Incepand de vineri, 17 decembrie, in Romania a fost publicata noua lista a statelor cu risc epidemilotogic, iar noile reguli pentru cei care vin in țara, inclusiv carantinarea pentru 10 zile sau doua saptamani in anumite cazuri se aplica raportat la aceasta. Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic intra in vigoare in 19 decembrie […] Citește Ce trebuie sa faca romanii care vin de sarbatori din țari aflate in zona roșie sau galbena pentru a nu intra in carantina in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

