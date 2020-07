Ce transformare: Minodora a slăbit peste 25 de kilograme Ani de zile indragita solista Minodora, pe numele ei de familie Muntean, care ani de zile a cantat sub pseudonimul “Minodora la Maxim” cantarea multe kilograme in plus. Zilele acestea solista a publicat niște fotografii cu ea in care apare extrem de slaba și nu mai aduce cu solista care canta pe vremuri manele. Solista... Read More Post-ul Ce transformare: Minodora a slabit peste 25 de kilograme apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

