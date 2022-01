Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (23 de ani) ar putea pleca in aceasta iarna de la Parma, fiind pe lista mai multor cluburi. Sampdoria (locul 15 in Serie A) il vrea sub forma de imprumut. In afara de Galatasaray, acolo unde este dorit de Fatih Terim, Dennis Man este și pe lista celor de la Sampdoria, club care l-a dorit…

- Juventus și Napoli au remizat in etapa 20 din Serie A, scor 1-1. Meciul a inceput cu o ocazie uriașa a gazdelor. In minutul 5, Weston McKennie a reluat cu capul o centrare venita din corner, dar a ratat de puțin poarta! Dries Mertens a deschis scorul in Juventus - Napoli Prima echipa care a lovit a…

- Fundașul central Radu Dragușin (19 ani) a povestit un episod in care Cristiano Ronaldo (36 de ani) a jucat rolul impresarului sau. Radu Dragușin și Cristiano Ronaldo au imparțit vestiarul la Juventus stagiunea trecuta. Fundașul central roman, imprumutat in acest moment la Sampdoria, spune ca a avut…

- ​Benfica Lisabona a anunțat pe rețelele sociale desparțirea de antrenorul Jorge Jesus, acesta fiind demis dupa o revolta a jucatorilor gruparii de pe "Estadio da Luz".Trupa din Lisabona a pierdut clar, scor 3-0, meciul disputat contra lui FC Porto, marea rivala, duel contând pentru…

- Juventus a pierdut azi, scor 0-1 pe teren propriu cu Atalanta - partida contand pentru runda #14 din Serie A. Tot ce trebuie sa știi despre Serie A Singurul gol al meciului a fost reușit de Duvan Zapata in minutul 38. Berat Djimsiti a interceptat o pasa greșita și l-a pus in cursa pe atacantul columbian. …

- Chelsea a obținut cea mai clara victorie a serii in Champions League, 4-0 cu Juventus, in al 50-lea meci pe care l-a jucat sub comanda antrenorului Thomas Tuchel (48 de ani). Campioana Europei a fost de neoprit in meciul cu finalista Ligii din 2015 și 2017. Prin golurile lui Chalobah (minutul 25), Reece…

- Inter și Juventus au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #9 din Serie A. Juventus a ratat prima ocazie de gol. Morata a șutat puternic din careu, Handanovic a respins mingea in fața, apoi Alex Sandro a incercat sa inscrie, dar n-a ajuns la minge. Cea care a inscris prima a fost Inter. Edin Dzeko a…

- Radu Dragusin a bifat prima sa partida pentru Sampdoria, care a invins-o cu 2-1 acasa pe Spezia, in etapa a 9-a a Serie A. Fundasul imprumutat de Juventus la formația genoveza a jucat din minutul 20, cand a fost introdus in locul lui Valerio Verre, accidentat. Doria a deschis scorul prin autogolul lui…