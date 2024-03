Ce tezaur monetar s-a descoperit în centrul Turzii, cu ocazia lucrărilor recente?! Lucrarile de amploare care s-au desfașurat in zona centrala a municipiului Turda, au scos la lumina un tezaur compus din 397 de piese, marea majoritate din argint. Interesant este ca printre monedele gasite in apropierea unor schelete umane, s-au descoperit și… falsuri! TurdaNews a scris despre aceasta descoperire, chiar in momentul in care cercetatorii au scos la iveala primele doua schelete umane. Citește și: Sapaturile din centrul Turzii au scos la iveala doua schelete umane! (UPDATE) ”Lucrarile de modernizare a centrului istoric din Turda prin proiectul: „Revitalizarea spațiului pietonal din… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

