Ce surprize ne aduce vremea astăzi și în următoarele 7 zile CHIȘINAU, 11 oct - Sputnik. Duminica, 11 octombrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala, a comunicat Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru Sputnik. © Sputnik / Сергей МальгавкоVIDEO: Locul din Moldova care a devenit o oaza pentru pasari Maximele termice ale zilei vor atinge valori de +18..+21 de grade Celsius in nord, +19..+22 de grade in centru și +20..+23 de grade in sud. Cerul va fi variabil, indeosebi fara precipitații. Noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceața slaba. Vantul va sufla din direcția nord-vest,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

