Crescatorii de bovine primesc, in 2023, forme de sprijin in valoare de pana la 674 euro pe cap de animal, suma in care este inclus ajutorul național tranzitoriu (ANT), schema cuplata in zootehnie (SCZ), ecoschema, precum și alte masuri de sprijin, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). Datele au fost comunicate in contextul in care crescatorii de vaci arata cu degetul spre Ministerul Agriculturii, reproșand faptul ca nu sunt susținuți suficient. Industria laptelui este in blocaj, din cauza lipsei de reglementare in filiera laptelui, a decalajului de subvenții intre Romania…