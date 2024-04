Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a spus ca nu crede ca ”fermierii romani vopsesc puii”.”Cel mai mare export de carne de pui in Franta se face din Romania, de la fermierii romani, pentru ca noi avem pe carnea de pui un grad de autosuficienta de 160%. Romania produce aproape…

- Subvenții APIA 2024 pentru ovine și caprine. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat regulile pentru plata pe cap de oi și capre Subvenții APIA 2024 pentru ovine și caprine. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat regulile pentru plata pe cap de oi și…

- Se dau bani de la stat pentru mai mulți romani. Minim 15 euro, iar sumele pot ajunge chiar și la cateva mii. Este vorba despre subvențiile APIA 2024 pentru ovine și caprine. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat regulile pentru plata pe cap de oi și capre Astfel, romanii pot…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a declarat, luni, la Targu Mures, in cadrul unei discutii cu fermierii, ca vor fi pregatite doua ordonante de urgenta in baza carora fermierii romani vor avea posibilitatea sa acceseze doua tipuri de credite cu dobanzi avantajoase.Vor fi doua…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- Crescatorii de animale recunosc ca prețul actual al cerealelor ii ajuta, pentru ca de cand cu razboiul din Ucraina, graul, dar și porumbul s-au ieftinit semnificativ. Pentru fermierii din sectorul vegetal, insa, este o adevarata lovitura, deoarece nu-și mai pot acoperi costurile, iar la prețurile actuale…