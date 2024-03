Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Bruxelles: Romania cere, luni, in Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles modificarea regulamentului UE pe Politica Agricola Comuna (PAC) 2023-2027 pentru masurile de mediu, deoarece ingradesc foarte mult fermierii, spune ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu.…

- „In conformitate cu datele detinute de Autoritatea Vamala Romana referitoare la operatiunile vamale cu produse agricole (grau si porumb), avand ca tara de expeditie Ucraina, precizam ca in perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 pe teritoriul Romaniei au fost plasate in regim vamal de tranzit 988.152 tone…

- “Continuam sa adoptam solutiile convenite cu fermierii luna trecuta, aprobam astazi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finantari vitale. Alocam aproape 165 de milioane de euro si acoperim partea cea mai importanta a dobanzii la creditele bancare. Practic, suportam rata dobanzii…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin "Creditul Fermierului".

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…

- Economie Din luna ianuarie, fermierii pot depune proiecte pentru investiții in exploatații pomicole decembrie 13, 2023 14:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va lansa sesiunea de depunere a proiectelor pentru DR-15 – Investiții in exploatații pomicole, o intervenție esențiala…