Alianța pentru Unirea Romanilor (USR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din acest an. Condus de George Simion, formațiunea a reușit sa treaca pragul de 5% pentru a intra in Parlament. Puțini știu insa ca Simion nu a fost la prima candidatura, insa in trecut a eșuat. Liderul AUR a mai candidat o data la alegerile parlamentare in urma cu 11 ani, insa fara succes. Liderul AUR, in varsta de 34 de ani, s-a nascut in Focșani. Conform Wikipedia, el a absolvit cursurile Colegiului Gheorghe Lazar din București, iar ulterior a facut Facultatea de Administrație a Universitații din București. De asemenea,…