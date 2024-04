Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat miercuri Cartea de evidența personala a lui Nicolae Ceaușescu, un document cu biografia fostului dictator, așa cum era inregistrata in arhiva Partidului Comunist Roman. Cartea de evidența a lui Ceaușescu purta numarul 0000001.

- Ziua de 26 ianuarie este cea in care s-a nascut ,,tovarasul" Nicolae Ceausescu, asa cum si-l amintesc multi dintre romani. Chiar daca tinerii nu au trait anii in care el s-a aflat la carma tarii, sunt constienti de un singur lucru: acum e mai bine.

- S-au implinit 106 ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, care a venit pe lume pe data de 23 ianuarie 1918. In randurile de mai jos iți vom spune 5 lucruri pe care nu le știai despre familia fostului dictator.

- Noi documente declasificate din arhivele fostei Securitati au ajuns la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), printre acestea aflandu-se dosare de la cabinetul lui Nicolae Ceausescu, documente de la cabinetele lui Tudor Postelnicu si Iulian Vlad, fosti sefi ai Departamentului…

- Expoziția „Genii ale Culturii Romane”, la Memorialul Ipotești. Prima vernisare a avut loc in Castellon de la Plana, Spania Institutul Hispano-Roman, in parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii “Mihai Eminescu”, are placerea de a va invita la vernisajul expoziției “Genii ale Culturii…