Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Rast este programat sa-și deschida activitatea cu publicul, luni la ora 10.00, al 67-lea Serviciu de evidența a persoanelor. Evenimentul va avea loc la sediul acestui serviciu situat in str. Drumul Bailestilor, nr.1. Cetațenii din aceasta comuna vor avea posibilitatea sa depuna cereri…

- Intr o postare recenta pe retelele sociale, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii CNSAS aduce un omagiu traditiei romanesti a oferirii martisorului in prag de primavara.Pe langa aceasta traditie plina de culoare si semnificatie, CNSAS rememoreaza si un aspect mai putin cunoscut:…

- Ziua de 26 ianuarie avea o cu totul alta semnificație in urma cu 34 de ani. In aceasta zi, in urma cu 106, se naștea cel care avea sa devina președintele, din 1965 și pana in ziua de 22 decembrie 1989, cand a fost executat la Targoviște. De atunci și pana in prezent, nostalgicii comuniști obișnuiesc…

- S-au implinit 106 ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, care a venit pe lume pe data de 23 ianuarie 1918. In randurile de mai jos iți vom spune 5 lucruri pe care nu le știai despre familia fostului dictator.

- Noi documente declasificate din arhivele fostei Securitati au ajuns la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), printre acestea aflandu-se dosare de la cabinetul lui Nicolae Ceausescu, documente de la cabinetele lui Tudor Postelnicu si Iulian Vlad, fosti sefi ai Departamentului…

- Cartea cu biografia și marturii despre Episcopul vicar Roman Stanciu Ialomițeanul a fost publicata recent la Editura Cuvantul vieții. Volumul a fost coordonat de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și conține marturii ale mai multor membri ai Sfantului Sinod…

- Programul „Permis pentru Viitor” este o oportunitate prin care cei interesați pot face școala de șoferi pentru a obține permisul de conducere fara a plati taxa aferenta. Programul se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani ce provin din medii defavorizate. Prin intermediul programului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si cartea electronica de identitate. Potrivit legii, cartea electronica de identitate…