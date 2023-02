Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii dau o noua lovitura, reușind sa il aduca in partid pe un fost lider USR. Echipa PNL Neamț se intarește, prin cooptarea in structurile de conducere a lui Ionuț Meraru, fost subprefect al județului Neamț, potrivit unui comunicat al partidului. Odata cu Ionuț Meraru, fost președinte al PLUS…

- Orașul Cugir, din județul Alba, a avut o tradiție de peste 70 de ani in domeniul fabricarii mașinilor de cusut și a celor de spalat. Totodata, aici se produc de aproape 100 de ani arme și muniție. Producția mașinilor de cusut și a celor de spalat rufe a avut ca principal scop, in perioada comunista,…

- Maxi Jazz, fost membru de baza si solist al trupei britanice Faithless, a murit sambata la varsta de 65 de ani, informeaza BBC. Jazz, pe numele sau real Maxwell Fraser si care fost solistul principal al trupei pana in 2015, a murit „linistit, in somn" vineri noaptea, in locuinta sa din sudul Londrei,…

- Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 84 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania. Artiști din țara și din strainatate au intrat in competiția la finalul careia vom afla cine va reprezenta Romania pe scena din Liverpool. Luni, 14 noiembrie 2022, Televiziunea Romana…

- Sambata, 12 noiembrie 2022, membrii CAR Invațamant Slobozia s-au reunit in cadrul unei Conferințe Extraordinare in cadrul careia a fost votat noul Consiliu Director al acestei instituții financiare nebancare. Președinte al noului Consiliu Director a fost ales Adrian Popa. Acesta a declarat pentru ziarul…

- Kamara a cunoscut consacrarea in show-bizz-ul autohton alaturi de trupa Alb Negru, din care face parte și colegul sau, Andrei Ștefanescu. Cei doi sunt nedesparțiți de mai bine de 18 ani, dar in prezent ei nu mai petrec prea mult timp impreuna. Kamara a fost nevoit sa renunțe la spectacolul aniversar,…

- Ella Tina trece prin momente cumplite dupa moartea mamei ei. Ce spunea bruneta despre problemele grave de sanatate cu care s-a confruntat femeia care i-a dat viața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cu ce boala nemiloasa s-a luptat pana la ultima suflare.