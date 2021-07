Ce spune Astra Transcarpatic despre anulări și despre problemele automotoarelor în zona Predeal ​Astra Transcarpatic este cunoscuta pentru trenurile galben-verzi și a fost foarte laudata în primii ani pentru vagoanele confortabile produse la Arad. În ultimii doi ani însa, Astra a anulat de multe ori trenurile și mulți oameni au fost foarte nemulțumiți. I-am întrebat pe cei de la Astra de ce sunt așa de dese anularile și cum se explica faptul ca în unele cazuri trenurile companiei au fost tractate chiar și de locomotive CFR Marfa. Afirmația ca trenurile “ trag foarte greu&" în zona Predeal este &"puțin tendențioasa&", a spus pentru HotNews.ro administratorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

