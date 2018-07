Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua luni s-au finalizat auditurile si rapoartele de due diligence facute de PricewaterhouseCoopers si Jacobson Londra si au fost oferite potentialilor finantatori, care in urmatoarele saptamani vor face ofertele angajante, se arata intr-un comunicat al companiei Chimcomplex. “Incheierea…

- Romania are o strategie coerenta cu privire la modernizarea și extinderea capacitaților de stocare a gazelor naturale pentru urmatorii 20 de ani, susține Bogdan Stanescu, președintele Consiliului de Administrație al Depogaz. Mai mult, incepand cu 2022, țara noastra va avea capacitatea de a oferi servicii…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- Potrivit unui comunicat de presa, deputatul roman, originar din Moldova, Constantin Codreanu, a primit o notificare de la ministrul roman al Economiei, Danuț Andrușca, privind disponibilitatea parții romane de a acționa in vederea anularii tarifelor de roaming intre Romania și Republica Moldova.

- O decizie în premiera a fost anunțata la Chișinau: tarifele de roaming între Republica Moldova și România ar putea fi anulate. Ministrul Economiei Danuț Andrușca s-a întâlnit cu premierul moldovean, Pavel Filip, cei doi oficiali punând accent pe implementarea…

- Prin decizia semnata de primul ministru al Romaniei, Vasilica Viorica Dancila, incepand de ieri, odata cu publicarea in Monitorul oficial al Romaniei, partea I, numarul 410, Alina Bargaoanu a fost numita, pentru un mandat de patru ani, presedinte al Consiliului de Administratie al Institutului European…

- Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, a declarat vineri intr-o conferinta de presa la Cernavoda ca momentan compania se afla in stadiul de negociere a contractului pentru dezvoltarea Unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda cu partenerii chinezi. „Cu privire…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut publice vineri scrisorile dintre el si guvernatorul BNR Mugur Isarescu pe tema situatiei economice din Romania. In scrisoarea trimisa BNR in februarie, Dragnea afirma ca o politica monetara adecvata trebuie configurata in raport cu politica fiscal-bugetara,…